Москвичам рассказали о главных событиях уходящего дня

На Минском шоссе перевернулся грузовик с песком. Авария произошла на эстакаде. Водитель предположительно превысил скорость и не справился с управлением на повороте, в результате чего перевернулся. Для проезда осталась лишь одна полоса.

В подмосковных Мытищах следователи выясняют, как в багажнике обычного внедорожника оказался гранатомет. По предварительным данным, именно его пусковая часть взорвалась, когда машина стояла на парковке. В результате два человека получили травмы. Один из них госпитализирован.

Переговоры России и Украины сейчас на паузе, процесс не идет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, причина в том, что Киев фактически вышел из переговорного процесса.

За десять лет число серьезных аварий в столице снизилось в 2,5 раза. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Он также напомнил о том, как важно помнить о правилах безопасности тем, кто катается по городу на велосипедах и самокатах.

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