На Минском шоссе перевернулся грузовик с песком. Авария произошла на эстакаде. Водитель предположительно превысил скорость и не справился с управлением на повороте. В результате для проезда осталась лишь одна полоса.

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