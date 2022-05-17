СК выясняет обстоятельства взрыва гранатомета в багажнике машины в Мытищах

В подмосковных Мытищах следователи выясняют, как в багажнике обычного внедорожника оказался гранатомет. По предварительным данным, именно его пусковая часть взорвалась, когда машина стояла на парковке.

В результате два человека получили травмы. Один из них госпитализирован, сообщили в областном Минздраве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.