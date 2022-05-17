Один из пострадавших при взрыве выстрела от гранатомета в Мытищах госпитализирован

Один пострадавший при взрыве в Мытищах находится в больнице. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Второму помощь оказали на месте. Об этом РИА Новости сообщили в областном Минздраве.

Ранее стало известно, что в Подмосковье в багажнике внедорожника произошел взрыв. Это могла быть деталь противотанкового гранатомета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

