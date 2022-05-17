Два человека пострадали при взрыве выстрела от гранатомета в машине в Мытищах – СМИ

В Мытищах на улице Крупской в багажнике внедорожника взорвался фрагмент ручного противотанкового гранатомета. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Пострадали два человека, они проходили мимо во время взрыва. Люди находятся в больнице с характерными травмами. Пожара после взрыва не было.

Полиция выясняет, откуда в машине оказалось оружие и почему произошел взрыв. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

