Двое пострадали при взрыве выстрела от гранатомета в машине в Мытищах – СМИ

Оперативные службы работают в эти минуты в Мытищах, на улице Крупской. Там в багажнике внедорожника взорвался ручной противотанковый гранатомет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Пострадали, по их данным, два человека. Они в больнице с характерными травмами. Пожара после взрыва не было. Сейчас полиция выясняет, откуда в машине оказалось оружие и почему произошел взрыв. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.