Приграничное село Алексеевка было обстреляно из крупнокалиберного оружия ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о новой перестрелке на границе с Украиной. По его словам, 17 мая рано утром со стороны соседней республики из крупнокалиберного оружия было обстреляно приграничное село Алексеевка в Глушковском районе.

Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль, а также здание школы. Пострадавших нет. Обстрел прекратился, когда российские пограничники открыли ответный огонь.

Еще 11 апреля власти региона ввели в области режим высокого уровня террористической опасности. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

