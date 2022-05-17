Снегопады и проливные дожди обрушились на Сахалин

Сахалин приходит в себя после мощного удара циклона. На несколько регионов обрушились снегопады и проливные дожди. Без электричества остались тысячи жителей.

В одном из районов после обильных осадков поврежден мост. Уровень воды в реке поднялся. В одном из населенных пунктов затопило частный сектор.

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