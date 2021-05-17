Дерево упало на машины в Долгопрудном

В Долгопрудном на припаркованные машины упало дерево. Падая оно зацепило два автомобиля, ствол оказался на крыше одной из легковушек, а вторую накрыло кроной.

Обошлось без пострадавших. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.