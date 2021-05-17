Прокуратура опубликовала кадры утечки дизтоплива на Таймыре

Прокуратура опубликовала кадры с места разлива дизтоплива на Таймырской топливной компании – дочке "Норникеля".

Ранее Росприроднадзор сообщил, что причина утечки – коррозия резервуара. На кадрах видно, что топливо сочится тонкой струйкой. В МЧС рассказали, что всего вылилось 200 литров и загрязнены 30 квадратных метров площади, а в "Норникеле" говорят о 20 литрах и о том, что никакого ущерба для природы нет.

Прокуратура вместе с Ростехнадзором и Росприроднадзором начала проверку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.