Новости России: в Ленинградской области прокомментировали аварию на гонке PICNIC 2021

В Ленинградской области прокомментировали аварию на гонке PICNIC 2021. Накануне во время заезда автомобиль вылетел с трассы и несколько раз перевернулся. При этом машина чудом не сбила нескольких зрителей. На кадрах видно, как люди уворачиваются от легковушки. Организаторы ралли позднее сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

На границе республики Коми и Ненецкого автономного округа ликвидируют последствия утечки нефти. По оценкам экспертов, в окружающую среду попало около 90 тонн углеводородов. Большая часть растеклась по земле. Но примерно 9 тонн нефтепродуктов попало в реку Колву, которая впадает в Печору. На очистке территории работают более 200 специалистов и свыше 70 единиц техники. Причиной утечки нефти стала авария, произошла разгерметизация нефтепровода Ошского месторождения.

Авария произошла на федеральной трассе М-5 "Урал" под Ульяновском. Там столкнулись три грузовика. Сначала водитель Scania выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ, после этого в фуру влетел грузовик DAF. После этого машины загорелись. Водитель Scania погиб, мужчина не смог выбраться из кабины. Она сильно деформировалась после удара, и водитель оказался зажат внутри.

В деревне Ванюки под Пермью произошел крупный пожар. В социальных сетях появились видео, сделанные из проезжавших по шоссе Космонавтов машин. Сообщали, что горят несколько деревянных сооружений в частном хозяйстве. Также огонь перекинулся на лес. Остановить его смогли, когда площадь пожара достигла двух гектаров. Как отметили в МЧС, что никто не пострадал и угрозы соседним строениям уже нет.

Также в Пермском крае вычислили и нашли двух школьниц, которые при записи ролика сожгли ферму. Подростки решили снять для популярной соцсети видео, где они поджигали и тушили солому. В итоге сгорело имущество фермы на 150 тысяч рублей.

В Крыму выпал град размером с куриное яйцо. Кто не успел найти надежное укрытие, получил синяки и шишки. Жители полуострова уже делятся впечатляющими фото и видео. На некоторых из них показаны очень крупные градины. Тем временем в МЧС предупредили, что сложные погодные условия могут затянуться. В регионе обещают ливни, грозы, шквалистый ветер, и, возможно, опять выпадет град.

В Свердловской области женщина разбила окна в машине, чтобы спасти собаку. В городе Березовский, под Екатеринбургом, люди увидели автомобиль без номеров. А внутри сидел пес, который буквально задыхался в душном салоне на солнцепеке. Выручать собаку приехала зоозащитница. Она выбила стекло в двери автомобиля и дала питомцу воды.

В Санкт-Петербурге заметили детеныша балтийской нерпы. Его увидели байдарочники в канале имени Грибоедова, недалеко от Никольского морского собора. Как сказали специалисты, нерпа, а она, кстати, занесена в Красную книгу, выглядит замерзшей и уставшей. И попросили местных жителей, которые заметят животное, сообщить о его местонахождении. Тогда, возможно, детеныша удастся поймать и спасти.

В Анапе молодая пара заключила брак на небесах. В городе проходит фестиваль "А. море фест", в программе которого есть полеты воздушных шаров. Их запускают с центрального пляжа и стадиона "Спартак". Во время одного из полетов там расписалась пара молодоженов. Стоимость билетов на полет или подъем на воздушном шаре – от тысячи до 25 тысяч рублей. Ну, а смотреть на яркие шары с земли, можно, естественно, совершенно бесплатно.