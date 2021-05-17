Новости мира: 2 человека погибли при обрушении трибуны в синагоге в городе Гиват-Зеев

2 человека погибли и более 200 пострадали при обрушении трибуны синагоги в израильском городе Гиват-Зеев. На кадрах, которые попали в Сеть, видно, как верхние ряды трибуны, заполненной людьми, резко уходят вниз. После этого на уцелевших уровнях начинается давка. Пострадавшие доставлены в больницы. 15 человек до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Наших паломников там не было, сообщил главный раввин России Берл Лазар.

Турция с понедельника отменяет ряд антиковидных ограничений. Жители страны смогут ездить между городами, торговые центры начнут работать по будням, а продуктовые магазины – по выходным. При этом комендантский час до 1 июня не отменят. Он не распространяется на туристов, однако для россиян турецкие курорты по-прежнему недоступны.

Власти Сан-Марино будут организовывать туры для желающих сделать прививку от коронавируса. Эта страна закупила в России большую партию вакцины "Спутник V", и после прививочной кампании осталось около 10 тысяч доз препарата, на которых теперь попробуют заработать. Чтобы получить вакцину, турист должен забронировать номер в отеле на горе Титано как минимум на 6 дней и доплатить 50 евро за саму вакцину.

Жителей Нью-Йорка на пункты вакцинации заманивают бесплатным фаст-фудом. Мэр города опубликовал видео, на котором он после прививки поедает бургер и картошку фри. Впрочем, еда – не самый оригинальный приз за посещение прививочного пункта. В Нью Джерси, например, пациентов угощали пивом, а в Вашингтоне сознательным гражданам обещали по самокрутке с марихуаной.