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Новости

17 апреля, 14:30

Происшествия

Новости регионов: в Забайкалье могут ввести федеральный режим ЧС из-за лесных пожаров

Новости регионов: в Забайкалье могут ввести федеральный режим ЧС из-за лесных пожаров

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Внедорожник и трактор столкнулись в Гагаринском районе Москвы

Взрыв произошел на заводе на юго-востоке Москвы при запуске шредера

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Пожар произошел на ТЭЦ в Востряковском проезде в Москве

Ситуация с лесными пожарами в Забайкальском крае близка к введению федерального уровня чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в Рослесхозе. Решение могут принять в ближайшие дни. В регион уже переброшены все необходимые силы.

В Ленинградской области мужчина с оружием остановил автобус и потребовал открыть двери. Он вывел из транспорта женщину – как выяснилось, это его супруга. Причиной поступка стала ревность. Мужчину задержали, оружие изъяли. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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