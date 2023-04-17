Спецназ Судана обстрелял бронеавтомобиль посольства США

Суданский спецназ обстрелял бронеавтомобиль посольства США в Хартуме. Дипмиссия настаивает, это что сделали намеренно, никто из дипломатов не пострадал.

Ранее местные СМИ обновили данные о жертва, их уже почти 200 человек. Еще 2 000 ранены, цифры не окончательные.

Бои продолжаются. Армия бомбит район на севере столицы. Спецназ пытается отбить военную базу. Авиакомпании уже приостановили полеты в Судан.

Ранее там обстреляли борт из Саудовской Аравии, он получил повреждения. К решению конфликта подключились Египет и Саудовская Аравия, их главы МИД во время телефонного разговора пообещали приложить все усилия для прекращения насилия в Судане.

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