Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 апреля, 23:30

Происшествия

Спецназ Судана обстрелял бронеавтомобиль посольства США

Спецназ Судана обстрелял бронеавтомобиль посольства США

В Подмосковной Сходне загорелся жилой дом

Новости часа: Пентагон заявил, что ресурсы США для военной помощи Киеву не безграничны

Новости часа: трое жителей Васильевки были ранены в результате удара ВСУ из "Града"

Около 200 человек погибли из-за столкновений в Судане

"Московский патруль": в Москве полицейские замуровали нелегальный массажный салон

"Московский патруль": в Подмосковье полицейские спасли пенсионерку от гадалки-аферистки

"Московский патруль": отец сестер Хачатурян стал подсудимым спустя пять лет после смерти

Пожар в подмосковной Кашире ликвидирован

"Рейд 112": в Москве произошло ДТП с участием двух автомобилей

Суданский спецназ обстрелял бронеавтомобиль посольства США в Хартуме. Дипмиссия настаивает, это что сделали намеренно, никто из дипломатов не пострадал.

Ранее местные СМИ обновили данные о жертва, их уже почти 200 человек. Еще 2 000 ранены, цифры не окончательные.

Бои продолжаются. Армия бомбит район на севере столицы. Спецназ пытается отбить военную базу. Авиакомпании уже приостановили полеты в Судан.

Ранее там обстреляли борт из Саудовской Аравии, он получил повреждения. К решению конфликта подключились Египет и Саудовская Аравия, их главы МИД во время телефонного разговора пообещали приложить все усилия для прекращения насилия в Судане.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика