Новости часа: Пентагон заявил, что ресурсы США для военной помощи Киеву не безграничны

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Нарушитель подорвался при попытке пересечь границу в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Пентагон заявил, что ресурсы США для военной помощи Киеву не безграничны

Почти 8 гектаров московских парков и лесов обработали от клещей с начала сезона. Об этом сообщил столичный Роспотребнадзор.