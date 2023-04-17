Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 апреля, 22:45

Политика

Новости часа: Пентагон заявил, что ресурсы США для военной помощи Киеву не безграничны

Новости часа: Пентагон заявил, что ресурсы США для военной помощи Киеву не безграничны

Новости часа: трое жителей Васильевки были ранены в результате удара ВСУ из "Града"

Около 200 человек погибли из-за столкновений в Судане

"Московский патруль": в Москве полицейские замуровали нелегальный массажный салон

"Московский патруль": в Подмосковье полицейские спасли пенсионерку от гадалки-аферистки

"Московский патруль": отец сестер Хачатурян стал подсудимым спустя пять лет после смерти

Пожар в подмосковной Кашире ликвидирован

"Рейд 112": в Москве произошло ДТП с участием двух автомобилей

Движение транспорта сильно затруднено на 85-м км МКАД из-за ДТП

Грузовик столкнулся с автомобилем на внутренней стороне 85-го км МКАД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Нарушитель подорвался при попытке пересечь границу в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Пентагон заявил, что ресурсы США для военной помощи Киеву не безграничны

Почти 8 гектаров московских парков и лесов обработали от клещей с начала сезона. Об этом сообщил столичный Роспотребнадзор.

Читайте также
происшествияполитикаобществовидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика