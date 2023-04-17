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17 апреля, 22:45

Происшествия

Около 200 человек погибли из-за столкновений в Судане

Около 200 человек погибли из-за столкновений в Судане

"Московский патруль": в Москве полицейские замуровали нелегальный массажный салон

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Почти 200 человек погибли, еще 2 000 были ранены в Судане из-за ожесточенных боев. В понедельник столкновения продолжились.

Армия бомбит район на севере столицы. Спецназ отбивает военную базу в Мерове. К решению конфликта подключились Египет и Саудовская Аравия. Их главы МИД во время телефонного разговора пообещали приложить все усилия для прекращения насилия в Судане.

Реально ли это и что сейчас происходит в стране – в эфире телеканала Москва 24.

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