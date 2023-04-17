Сухостой у леса загорелся в поселке Толстопальцево в Московской области

В Подмосковье фиксируют новые природные пожары. Например, сухостой у леса загорелся в поселке Толстопальцево. Одна из основных причин возникновения возгораний кроется в человеческом факторе.

Часто местные жители жгут сухую траву, и ситуация порой выходит из-под контроля – ветер разносит огонь с высокой скоростью. В итоге горят леса и десятки гектаров полей, при этом огонь может перекинуться и на дома.

Трудная ситуация с пожарами возникла во многих российских регионах. Там ущерб от пала сухостоя уже оценивают в миллионы рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.