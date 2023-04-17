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17 апреля, 22:15

Происшествия

Сухостой у леса загорелся в поселке Толстопальцево в Московской области

Сухостой у леса загорелся в поселке Толстопальцево в Московской области

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В Подмосковье фиксируют новые природные пожары. Например, сухостой у леса загорелся в поселке Толстопальцево. Одна из основных причин возникновения возгораний кроется в человеческом факторе.

Часто местные жители жгут сухую траву, и ситуация порой выходит из-под контроля – ветер разносит огонь с высокой скоростью. В итоге горят леса и десятки гектаров полей, при этом огонь может перекинуться и на дома.

Трудная ситуация с пожарами возникла во многих российских регионах. Там ущерб от пала сухостоя уже оценивают в миллионы рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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