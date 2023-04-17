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В мире

Мирные жители погибли из-за вооруженного столкновения в Судане

Мирные жители погибли из-за вооруженного столкновения в Судане

Новости часа: россиян в Судане эвакуируют при первой возможности – посольство РФ

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Мирные жители погибли из-за вооруженного столкновения в Судане. Россиян, которые находятся в этой стране, при первой возможности эвакуируют. Об этом сообщили в российском посольстве в Хартуме.

Кроме того, в посольстве пристально следят за ситуацией с россиянкой, блокированной с ребенком в одной из церквей города. Ранее стало известно, что из-за вооруженных столкновений в Судане погибли около сотни мирных жителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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