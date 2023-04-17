Новости часа: россиян в Судане эвакуируют при первой возможности – посольство РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Посольство РФ в Судане при первой возможности эвакуирует россиян по местам проживания и в здание дипмиссии. В настоящее время более 100 мирных жителей погибли в результате вооруженных столкновений в Судане.

Снос горнолыжного комплекса "Снеж.ком" в Красногорске завершат к октябрю. Об этом сообщил конкурсный управляющий.

Более 950 знаков безопасности у водоемов заменят в Москве на летние до конца апреля. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.