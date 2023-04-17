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В мире

Новости часа: россиян в Судане эвакуируют при первой возможности – посольство РФ

Новости часа: россиян в Судане эвакуируют при первой возможности – посольство РФ

Новости часа: работы по текущему ремонту дорог начались в столице

Московские таможенники задержали 18 тонн санкционного сыра из Литвы

Частичное обрушение кровли произошло в кафе на Бережковской набережной

Три машины столкнулись на МКАД перед развязкой с Калужским шоссе

Новости часа: около 600 тысяч москвичей пользуются трамваями ежедневно

Мотоцикл и электросамокат столкнулись в Бибиреве

Две тонны кокаина сбросили в море у берегов Сицилии

Новости часа: Песков рассказал о перспективах зерновой сделки

Восемь машин столкнулись на севере Петербурга

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Посольство РФ в Судане при первой возможности эвакуирует россиян по местам проживания и в здание дипмиссии. В настоящее время более 100 мирных жителей погибли в результате вооруженных столкновений в Судане.

Снос горнолыжного комплекса "Снеж.ком" в Красногорске завершат к октябрю. Об этом сообщил конкурсный управляющий.

Более 950 знаков безопасности у водоемов заменят в Москве на летние до конца апреля. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.

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