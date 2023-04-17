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Две тонны кокаина сбросили в море у берегов Сицилии

Две тонны кокаина сбросили в море у берегов Сицилии

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Две тонны кокаина дрейфовали в море. Груз стоимостью 400 миллионов евро обнаружила итальянская Финансовая гвардия рядом с Сицилией. В воду его сбросили наркоторговцы, чтобы покупатели подобрали и доставили на сушу.

Тем временем в Ростове мужчина украл в магазине алкоголь и попытался убежать. За ним побежала сотрудница магазина, однако догнать не смогла. К погоне подключился полицейский – ему удалось задержать грабителя. Выяснилось, что он был неоднократно судим.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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