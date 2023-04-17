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Происшествия

Иностранец с крупной партией контрабандных драгоценных камней задержан в Шереметьево

Иностранец с крупной партией контрабандных драгоценных камней задержан в Шереметьево

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Алмазы и другие драгоценные камни на шесть миллионов рублей нашли пограничники у иностранца в аэропорту Шереметьево. Он пытался незаконно ввезти их в Россию. Об этом сообщает ФСБ.

В багаже подозреваемого были рубины, сапфиры, изумруды общей массой почти четыре карата. Драгоценности он спрятал в личных вещах. Теперь задержанному грозит до семи лет лишения свободы и штраф в миллион рублей по уголовному делу о контрабанде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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