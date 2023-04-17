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Происшествия

Площадь пожара на Бережковской набережной в Москве выросла до 600 "квадратов"

Площадь пожара на Бережковской набережной в Москве выросла до 600 "квадратов"

Новости часа: в кафе на Бережковской набережной произошел пожар

Площадь пожара на Бережковской набережной составила 200 квадратных метров

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Огонь на Бережковской набережной в Москве распространяется очень быстро. Площадь выросла уже до 600 квадратных метров, сообщает ТАСС.

По данным МЧС, там горит кафе "Плов-центр". Пожару присвоили повышенный ранг сложности. На месте работают экстренные службы. Есть информация, что на площади в 200 квадратов произошло обрушение. Сообщают, что людей внутри нет – всех эвакуировали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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