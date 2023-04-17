Новости регионов: дерево рухнуло на машину с людьми в Самаре

Во время урагана в Самаре дерево рухнуло на машину с людьми. Инцидент попал на камеру регистратора. Сначала дерево придавило припаркованный автомобиль рядом, потом повалилось и на второй. Пассажиры внутри не пострадали, а машины придется восстанавливать.



В центре Петербурга забил фонтан из кипятка. Вода вырвалась из-под земли прямо в окна жилого дома. Горячие потоки залили всю улицу, в опасной зоне оказались несколько машин.

Также в Санкт-Петербурге спасли детеныша тюленя. Отдыхающие заметили одинокое животное на берегу. К спящему тюленю очень тихо подкрались, поймали в сачок и передали зоологам. Оказалось, что тюлень весит всего 13 килограммов, что крайне мало. Животное пообещали откормить и поставить на ласты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.