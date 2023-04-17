Топливо взорвалось в столичном аэропорту Судана

В столичном аэропорту Судана взорвалось авиационное топливо. А накануне в ходе столкновений между силовиками страны при обстреле авиагавани пострадало судно национального перевозчика Саудовской Аравии. Аэропорт уже несколько дней не принимает рейсы.

Число жертв вооруженного конфликта в стране выросло до 97 человек. Более 350 человек после начала боевых действий ранены, россиян среди них нет. Об этом сообщает ВОЗ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.