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Топливо взорвалось в столичном аэропорту Судана

Топливо взорвалось в столичном аэропорту Судана

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Число пострадавших при обстреле ВСУ Донецка в пасхальную ночь возросло до семи

В столичном аэропорту Судана взорвалось авиационное топливо. А накануне в ходе столкновений между силовиками страны при обстреле авиагавани пострадало судно национального перевозчика Саудовской Аравии. Аэропорт уже несколько дней не принимает рейсы.

Число жертв вооруженного конфликта в стране выросло до 97 человек. Более 350 человек после начала боевых действий ранены, россиян среди них нет. Об этом сообщает ВОЗ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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