Новости мира: сотни подростков напали на туристов в Чикаго

Банды подростков били окна автомобилей и витрины магазинов в Чикаго. Прохожие и автомобилисты спасались от организованной толпы бегством.

В Мексике проснулся один из самых опасных вулканов. Попокатепетль уже произвел почти 150 выбросов за последние сутки. Он выпустил столб водяного пара и газов на высоту до трех километров. Местные жители пишут в соцсетях, что вслед за этим начался пеплопад, который засыпал автомобили и здания.

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