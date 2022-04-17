Дело возбуждено в отношении пенсионера, устроившего стрельбу в Одинцове.

Медведев: Финансовая система ЕС не вполне устойчива.

Украинские войска обстреляли из "Градов" поселок Донецкий в ЛНР, заявили в республике.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.