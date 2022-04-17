В подмосковном Одинцове пенсионер устроил стрельбу из самодельного оружия. Мужчину уже задержали, возбуждено уголовное дело.

Есть ли погибшие? И из-за чего стрелок открыл огонь? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.