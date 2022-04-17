Задержан пенсионер, подозреваемый в убийстве спасателя в Одинцове.

Следственный комитет возбудил дело по факту сноса памятника маршалу Жукову в Харькове.

Украинские боевики в Мариуполе отказались сдаться, идут бои.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.