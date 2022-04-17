В Одинцове задержали мужчину, который стрелял из самодельного оружия

В подмосковном Одинцове пенсионер устроил стрельбу из самодельного оружия – мужчину уже задержали. Как пишут информагентства, есть погибшие.

Сообщается, что спасатель, который помогал полицейским вскрывать дверь, получил пулю в плечо и скончался в больнице. Но в МЧС пока ни подтверждают, ни опровергают гибель сотрудника. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.