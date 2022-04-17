В подмосковном Одинцове пенсионер устроил стрельбу из ружья.

Концепции семи новых мостов через Москву-реку создали архитекторы в столице.

В ДНР сообщают об эвакуации еще 160 человек из Мариуполя.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.