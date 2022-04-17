В Одинцове пенсионер устроил стрельбу из ружья

В подмосковном Одинцове пенсионер устроил стрельбу из ружья, его уже задержали. По данным информагентств, есть погибшие.

Сообщается, что спасатель, который помогал полицейским вскрывать дверь, получил пулю в плечо и скончался в больнице. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.