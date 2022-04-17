Новости регионов: дело о ДТП в Воронежской области и падение фигуриста

Уголовное дело возбуждено после ДТП с двумя автобусами в Воронежской области. В результате аварии погибли два человека и еще 15 пострадали. Трагедия произошла на трассе "Дон".

В Санкт-Петербурге серьезные травмы во время выступления на шоу Евгения Плющенко получил фигурист Евгений Семененко. Во время прыжка 18-летний мастер спорта и участник Олимпиады в Пекине ударился головой об лед и попытался встать.

Когда ему это удалось, он упал на зрителей, сидящих в первом ряду. Врачи унесли спортсмена со льда на носилках. Сейчас фигурист в больнице, он в сознании. Врачи не исключают черепно-мозговую травму.

В Красноярском крае крупный пожар произошел в черте города, на склоне Покровской горы. Местные жители снимали на видео длинные полосы горящей травы. Они виднелись за несколько километров.

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