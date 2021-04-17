Украинского консула задержали в ресторане в Санкт-Петербурге

Украинского консула Александра Сосонюка задержали с поличным в Санкт-Петербурге. ФСБ опубликовала оперативное видео. Дипломат был в ресторане с женщиной. Его уличили в шпионаже, подозревают в получении доступа к закрытой информации.

Позже пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко уточнил, что Сосонюка задержали на несколько часов, и он уже вернулся в консульство. Ему предписано покинуть территорию России в течении 72 часов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.