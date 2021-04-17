Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 апреля 2021, 19:15

Происшествия

Украинского консула задержали в ресторане в Санкт-Петербурге

Украинского консула задержали в ресторане в Санкт-Петербурге

На улице 26-ти Бакинских Комиссаров загорелся торговый павильон

В Люблине почти каждый день горит трава

В Москве горит сухая трава

В Нижних Мневниках загорелась трава на площади 300 кв метров

Моргенштерн не признал вину по делу о пропаганде наркотиков

Пожар произошел в жилом доме на улице Островитянова

В Гольянове нашли разбросанные по улице использованные пробирки

В столице и Московской области поджигают сухую траву

"Скорая помощь" попала в аварию на пересечении Ленинского и Ломоносовского проспектов

Украинского консула Александра Сосонюка задержали с поличным в Санкт-Петербурге. ФСБ опубликовала оперативное видео. Дипломат был в ресторане с женщиной. Его уличили в шпионаже, подозревают в получении доступа к закрытой информации.

Позже пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко уточнил, что Сосонюка задержали на несколько часов, и он уже вернулся в консульство. Ему предписано покинуть территорию России в течении 72 часов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествия видео Карина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика