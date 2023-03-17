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Новости

17 марта, 23:00

Происшествия

Новости часа: СК проведет проверку после выдачи МУС ордеров об аресте граждан РФ

Новости часа: СК проведет проверку после выдачи МУС ордеров об аресте граждан РФ

Полицейские задержали подозреваемого в обмане фигуристки Евгении Тарасовой

"Рейд 112": три автомобиля попали в ДТП на Варшавском шоссе

Новости часа: двое мирных жителей погибли при обстреле Донецка

"Московский патруль": москвич выбросил деньги из окна элитного ЖК во время обыска

"Московский патруль": гончарную мастерскую обстреляли и подорвали в Подмосковье

"Московский патруль": подмосковные полицейские задержали стрелка

"Московский патруль": подмосковные следователи предъявили обвинение убийце своей девушки

В ДТП с микроавтобусом серьезно пострадали дети в Санкт-Петербурге

Несколько автомобилей столкнулись на МКАД в районе Волгоградского проспекта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следственный комитет Российской Федерации проведет проверку после незаконной выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордеров об аресте граждан РФ. Об этом сообщили в ведомстве.

Ущерб промышленности Донецкой Народной Республики из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины превысил 4 миллиарда рублей, сообщают власти ДНР.

Протокол о вступлении Финляндии в НАТО представлен на рассмотрение в парламент Турции.

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