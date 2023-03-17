17 марта, 23:00Происшествия
Новости часа: СК проведет проверку после выдачи МУС ордеров об аресте граждан РФ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следственный комитет Российской Федерации проведет проверку после незаконной выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордеров об аресте граждан РФ. Об этом сообщили в ведомстве.
Ущерб промышленности Донецкой Народной Республики из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины превысил 4 миллиарда рублей, сообщают власти ДНР.
Протокол о вступлении Финляндии в НАТО представлен на рассмотрение в парламент Турции.