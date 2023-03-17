Полицейские задержали подозреваемого в обмане фигуристки Евгении Тарасовой на 800 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД.

В СМИ уточнили, что предполагаемый аферист уже арестован.

Отмечается, что деньги фигуристка лишилась два месяца назад, когда ей позвонили якобы из службы безопасности банка и сообщили о кредитах на ее имя. Тарасовой сказали, что нужно обналичить все свои средства, а затем перевести их на безопасный счет. Так она и сделала.

Однако счет принадлежал аферистам. В данный момент появился шанс, что деньги фигуристке вернут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

