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17 марта, 22:30

Происшествия

Полицейские задержали подозреваемого в обмане фигуристки Евгении Тарасовой

Полицейские задержали подозреваемого в обмане фигуристки Евгении Тарасовой

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Полицейские задержали подозреваемого в обмане фигуристки Евгении Тарасовой на 800 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД.

В СМИ уточнили, что предполагаемый аферист уже арестован.

Отмечается, что деньги фигуристка лишилась два месяца назад, когда ей позвонили якобы из службы безопасности банка и сообщили о кредитах на ее имя. Тарасовой сказали, что нужно обналичить все свои средства, а затем перевести их на безопасный счет. Так она и сделала.

Однако счет принадлежал аферистам. В данный момент появился шанс, что деньги фигуристке вернут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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