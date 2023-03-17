Новости часа: СК предъявил слесарю обвинения в попытке убийства коллег и поджоге офиса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. СК предъявил слесарю из Дмитрова обвинения в попытке убийства коллег и поджоге офиса управляющей компании. Следствие просит суд арестовать 55-летнего мужчину.

Отопление в московских зданиях отключат при среднесуточной температуре в 8 градусов. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Площадь природного пожара в Астраханском заповеднике увеличилась до восьми тысяч гектаров. Об этом сообщили сотрудники заповедника.