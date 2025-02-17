Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 февраля

Движение затруднено на Перовской улице из-за столкновения двух автомобилей. В Дептрансе призвали водителей заранее выбирать пути объезда. Одна из машин после удара загорелась, а вторая перевернулась. На месте работают пожарные и несколько машин скорой помощи.

В ночь на вторник, 18 февраля, воздух остынет до минус 14 градусов. В дневные часы термометры покажут не выше минус 7 градусов. Это ниже нормы почти на 5 градусов. Но из-за ветра будет казаться еще холоднее, предупреждают синоптики.

В столице началось строительство одного из тоннелей новой Рублево-Архангельской линии метро. Это будет один из самых сложных участков ветки, он пройдет под руслом Москвы-реки и соединит будущие станции "Рублево-Архангельское" и "Липовую Рощу".

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