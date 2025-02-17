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Новости

17 февраля, 20:45

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 февраля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 февраля

Пожар произошел в пятиэтажке на Нижегородской улице

Автомобиль загорелся на участке СВХ в районе Березовой аллеи

Пожар произошел в жилом доме на юго-востоке Москвы

Ребенок чуть не утонул в столичном бассейне из-за бездействия тренера

Юрист объяснила, как действовать при отравлении в ресторане

Квартира загорелась в жилом доме в Троицке

Владелец ресторана усомнился в жалобе москвички на отравление

Зацепера заметили на ж/д станции Бирюлево-Пассажирская

Москвичка заявила об угрозах после жалобы на ресторан в соцсетях

Движение затруднено на Перовской улице из-за столкновения двух автомобилей. В Дептрансе призвали водителей заранее выбирать пути объезда. Одна из машин после удара загорелась, а вторая перевернулась. На месте работают пожарные и несколько машин скорой помощи.

В ночь на вторник, 18 февраля, воздух остынет до минус 14 градусов. В дневные часы термометры покажут не выше минус 7 градусов. Это ниже нормы почти на 5 градусов. Но из-за ветра будет казаться еще холоднее, предупреждают синоптики.

В столице началось строительство одного из тоннелей новой Рублево-Архангельской линии метро. Это будет один из самых сложных участков ветки, он пройдет под руслом Москвы-реки и соединит будущие станции "Рублево-Архангельское" и "Липовую Рощу".

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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