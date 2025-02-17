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17 февраля, 22:15

Происшествия

Ребенок чуть не утонул в столичном бассейне из-за бездействия тренера

Ребенок чуть не утонул в столичном бассейне из-за бездействия тренера

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Папа привел 7-летнего Ивана на четвертую тренировку по плаванию в спорткомплекс на юго-западе Москвы. В какой-то момент ребенок начал тонуть, но тренер этого не заметил, так как отвлекся на телефон. Вместо него мальчика спас мужчина, плававший по соседней дорожке.

После ЧП тренер рассказал, что после окончания тренировки Иван снял нарукавники и должен был уйти в раздевалку, но не сделал этого. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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