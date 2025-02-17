17 февраля, 15:15Происшествия
В Москве после инцидента в бассейне возбуждено уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как семилетний мальчик едва не утонул в бассейне одного из столичных спорткомплексов. По данным следствия, ребенок не смог самостоятельно выбраться из воды, а тренер в этот момент отвлекся. Спас его посетитель, плывший по соседней дорожке.
Сейчас мальчик находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения и допрашивают сотрудников комплекса.
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