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17 февраля, 14:30

Происшествия

Новости регионов: пьяный водитель попытался скрыться от инспекторов ГАИ в Петербурге

Новости регионов: пьяный водитель попытался скрыться от инспекторов ГАИ в Петербурге

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Пьяного водителя за рулем каршеринга задержали в Санкт-Петербурге. Инспекторы заметили подозрительную иномарку, попытались остановить ее, но водитель решил скрыться. Чтобы догнать его, полицейским пришлось стрелять по колесам. После вынужденной остановки мужчина попытался сбежать, однако его скрутили и увезли в отдел. Там нарушителю выписали 5 административных протоколов и завели уголовное дело за пьяное вождение.

Тем временем две массовые аварии произошли во Владивостоке из-за снегопада. В первой столкнулись девять машин, во второй – 13. Пострадал один человек, его госпитализировали. Несколько автомобилей получили серьезные повреждения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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