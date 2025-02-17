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17 февраля, 13:15

Происшествия

Следствие выясняет обстоятельства инцидента с ребенком в бассейне в Москве

Следствие выясняет обстоятельства инцидента с ребенком в бассейне в Москве

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Семилетний мальчик едва не утонул в бассейне одного из московских спорткомплексов. По предварительным данным, тренер в момент происшествия отвлекся на телефон, а ребенка спас мужчина, плывший по соседней дорожке. Сейчас мальчик находится в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Следственный комитет начал проверку. По словам старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Москве Юлии Ивановой, следователи осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения и допрашивают сотрудников комплекса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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