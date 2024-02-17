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Новости

Новости

17 февраля, 12:30

В мире

Пламя охватило три тыс "квадратов" на складе в Алма-Ате

Пламя охватило три тыс "квадратов" на складе в Алма-Ате

Два гаража загорелись в Кемерове

Пожар на площади 3,5 тыс квадратных метров произошел в Ижевске

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В Алма-Ате спасатели борются с крупным пожаром на складе. Пламя охватило три тысячи "квадратов". Распространение огня удалось остановить, но на полную ликвидацию понадобится еще много времени. Ситуация осложняется тем, что внутри хранились взрывоопасные предметы. Из помещения уже успели вынести газовый баллон, однако он был не единственным. К тушению привлечены более 100 человек, они делают все, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания.

Япония провела испытания ракетоносителя тяжелого класса. Старт состоялся на космодроме Танэгасима. Ракета успешно вышла на орбиту Земли, после чего в штатном режиме вывела два мини-спутника дистанционного зондирования. Это была уже вторая попытка запустить ракету.

Принц Гарри, герцог Сассекский, заявил, что готов вернуться к исполнению королевских обязанностей на время, пока его отец, король Великобритании Карл III борется с онкозаболеванием. Ранее принц Гарри с супругой Меган Маркл отказались представлять Букингемский дворец и эмигрировали в США.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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