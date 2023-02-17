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Опубликованы кадры второго землетрясения в Кахраманмараше 6 февраля

Опубликованы кадры второго землетрясения в Кахраманмараше 6 февраля

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Опубликованы кадры второго землетрясения в турецком городе Кахраманмараш, которое произошло в середине дня 6 февраля. Первое было в этот же день рано утром. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Затем в республике произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Тем временем в Турции множатся версии произошедшего. Глава космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым считает, что землетрясения могут быть вызваны искусственно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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