Опубликованы кадры второго землетрясения в Кахраманмараше 6 февраля

Опубликованы кадры второго землетрясения в турецком городе Кахраманмараш, которое произошло в середине дня 6 февраля. Первое было в этот же день рано утром. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Затем в республике произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Тем временем в Турции множатся версии произошедшего. Глава космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым считает, что землетрясения могут быть вызваны искусственно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.