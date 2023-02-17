Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:00

Политика

Новости часа: ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 155 мм по Донецку

Новости часа: ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 155 мм по Донецку

"Газель" загорелась на дороге в районе подмосковного города Видное

Грузовик загорелся на МКАД

Новости часа: Путин будет защищен от вирусов во время послания парламенту – Песков

Новости часа: причиной посадки вертолета на Сахалине могла стать ошибка пилотирования

Ошибка пилотирования могла стать причиной жесткой посадки вертолета Robinson на Сахалине

Новости часа: МЧС РФ сообщило об аварийной посадке вертолета Robinson на Сахалине

Новости часа: еще двух мужчин спасли из-под завалов в Турции

Пилот и пассажир вертолета, потерпевшего аварию на Сахалине, погибли

Росгвардейцы обнаружили схроны боевиков ВСУ в трех районах ДНР

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку. Об этом заявили власти ДНР.

Слова заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд о поддержке ударов по Крыму демонстрируют вовлеченность США в конфликт на Украине. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы в Москве продлили до утра воскресенья, 19 февраля. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Читайте также
происшествиярегионыполитикаобществопогодавидеоНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика