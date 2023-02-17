Новости часа: ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 155 мм по Донецку

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку. Об этом заявили власти ДНР.

Слова заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд о поддержке ударов по Крыму демонстрируют вовлеченность США в конфликт на Украине. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы в Москве продлили до утра воскресенья, 19 февраля. Об этом сообщил Гидрометцентр.