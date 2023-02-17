Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

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Общество

Новости часа: причиной посадки вертолета на Сахалине могла стать ошибка пилотирования

Новости часа: причиной посадки вертолета на Сахалине могла стать ошибка пилотирования

Ошибка пилотирования могла стать причиной жесткой посадки вертолета Robinson на Сахалине

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Причиной жесткой посадки вертолета на Сахалине могла стать ошибка пилотирования. Об этом сообщили ТАСС.

Поврежденный корабль "Прогресс МС-21" будет отстыкован утром 18 февраля. О предстоящей работе рассказала госкорпорация "Роскосмос".

В Москве ожидается мороз, метель и снежные заносы в выходные, 18 и 19 февраля. О погоде сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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