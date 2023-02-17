Новости часа: причиной посадки вертолета на Сахалине могла стать ошибка пилотирования

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Причиной жесткой посадки вертолета на Сахалине могла стать ошибка пилотирования. Об этом сообщили ТАСС.

Поврежденный корабль "Прогресс МС-21" будет отстыкован утром 18 февраля. О предстоящей работе рассказала госкорпорация "Роскосмос".

В Москве ожидается мороз, метель и снежные заносы в выходные, 18 и 19 февраля. О погоде сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.