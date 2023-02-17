Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Общество

Новости часа: МЧС РФ сообщило об аварийной посадке вертолета Robinson на Сахалине

Новости часа: МЧС РФ сообщило об аварийной посадке вертолета Robinson на Сахалине

Новости часа: еще двух мужчин спасли из-под завалов в Турции

Пилот и пассажир вертолета, потерпевшего аварию на Сахалине, погибли

Росгвардейцы обнаружили схроны боевиков ВСУ в трех районах ДНР

Спасатели эвакуировали больного с борта траулера в Магадан

Новые землетрясения магнитудой более 5 произошли в Турции и Сирии

Новости регионов: два автомобиля выбросило на побережье в Сочи после сильного шторма

Сотни турецких предприятий остановили работу из-за землетрясения

Новости мира: 12-летнего мальчика удалось спасти из-под завалов в Турции

Белый дом обвинили в бездействии после ЧП в Огайо

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два человека погибли, один пострадал при аварийной посадке вертолета Robinson на Сахалине. О происшествии сообщили в МЧС РФ.

В России выявили более 15 тысяч заболевших коронавирусом за сутки. Об этом заявил Оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Участок Некрасовской линии метро закрыт на три дня. Его интегрируют в состав БКЛ, сообщил столичный Дептранс.

Читайте также
происшествиярегионыобществотранспортметровидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика