Новости часа: МЧС РФ сообщило об аварийной посадке вертолета Robinson на Сахалине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два человека погибли, один пострадал при аварийной посадке вертолета Robinson на Сахалине. О происшествии сообщили в МЧС РФ.

В России выявили более 15 тысяч заболевших коронавирусом за сутки. Об этом заявил Оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Участок Некрасовской линии метро закрыт на три дня. Его интегрируют в состав БКЛ, сообщил столичный Дептранс.