Новости часа: еще двух мужчин спасли из-под завалов в Турции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Двух мужчин спасли из-под завалов в Турции, спустя 261 час после землетрясения. Об этом заявили СМИ.

Авиакомпания "Победа" с 1 июня запустит рейсы в турецкую Анталью из семи городов России. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В столичном метро начали тестировать функцию активации удаленного пополнения карты "Тройка" на турникетах. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.