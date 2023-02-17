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11:30

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Новости часа: еще двух мужчин спасли из-под завалов в Турции

Новости часа: еще двух мужчин спасли из-под завалов в Турции

Пилот и пассажир вертолета, потерпевшего аварию на Сахалине, погибли

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Двух мужчин спасли из-под завалов в Турции, спустя 261 час после землетрясения. Об этом заявили СМИ.

Авиакомпания "Победа" с 1 июня запустит рейсы в турецкую Анталью из семи городов России. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В столичном метро начали тестировать функцию активации удаленного пополнения карты "Тройка" на турникетах. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

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