Росгвардейцы обнаружили схроны боевиков ВСУ в трех районах ДНР

Росгвардейцы обнаружили замаскированные схроны боевиков ВСУ сразу в трех районах ДНР. Там были боеприпасы, взрывчатка, натовские образцы стрелкового и артиллерийского вооружения, а также боевые машины ВСУ и самоходная артиллерийская установка. Все это уже вывезли и уничтожили.

В пресс-службе ведомства рассказали, что росгвардейцы также обнаружили в ДНР бывших военнослужащих ВСУ. Они жили в заброшенных частных домах. В их телефонах нашли переписку со спецслужбами Украины и фотографии инженерных сетей коммуникаций, находящихся под охраной подразделений войск Национальной гвардии России. Также у пособников нашли военное обмундирование и флешки, предположительно имеющие отношение к одной из воинских частей ВСУ.

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