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Спасатели эвакуировали больного с борта траулера в Магадан

Спасатели эвакуировали больного с борта траулера в Магадан

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Спасателям МЧС пришлось эвакуировать больного с борта траулера. Одному из членов экипажа стало плохо, когда рыболовецкое судно находилось в 130 километрах от берега.

На место отправился экипаж вертолета Ми-8. Поднимали пациента в специальной корзине на лебедке. Мужчину осмотрели медики и диагностировали приступ аппендицита. После чего вертолет доставил пострадавшего в больницу Магадана.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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