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Новые землетрясения магнитудой более 5 произошли в Турции и Сирии

Новые землетрясения магнитудой более 5 произошли в Турции и Сирии

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Новые землетрясения магнитудой более 5 произошли в Турции и Сирии. Подземные толчки ощутили жители провинции Хатай и города Идлиб. Пресса сообщила, что обрушились несколько зданий, поврежденных 6 февраля.

Тем временем в Турции обновляются рекорды по спасению людей. На 11-е сутки после первых землетрясений из-под завалов достали женщину. Она провела под обломками 258 часов. По последним данным, в результате землетрясений в Турции погибли 36 тысяч человек, пострадали более 108 тысяч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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